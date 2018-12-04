في أسوأ أزمة بتاريخ أستراليا..انخفاض العقارات في سيدني يقترب من 200 ألف دولار

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - تستعد أستراليا لتسجيل أسوأ الأزمات العقارية في تاريخها، بعد أن تجاوز انخفاض المساكن في سيدني 9% في عام واحد، بمتوسط يقترب من 200 ألف دولار.
جاء ذلك وفقا لإحصائيات مؤسسة "كورلوجيك" التي أظهرت أن المنحنى المتراجع في أكبر سوق عقاري بأستراليا سيكون أسوأ مما شهدته فترة الركود خلال تسعينيات القرن المنصرم التي سجلت خلالها أسعار الفائدة صعودا قياسيا.
وانخفض متوسط أسعار المساكن في سيدني خلال العام الذي انتهى في نوفمبر الماضي بنسبة 9.2%، بل أن نسبة التراجع بلغت مستوى 12.1% في أحد أحياء المدينة الأسترالية.
وشهدت مدينة ملبورن الأسترالية تراجعا في أسعار العقارات بلغت نسبته 7.6%.
يأتي ذلك في ظل تحذيرات الخبراء من إمكانية وصول متوسط التراجع إلى أكثر من 200 ألف دولار.
وكان متوسط سعر المنزل في سيدني العام الماضي يتجاوز المليون دولار لكنه انخفض بشكل سريع.
وفيما يلي إحصائية تبرز نسبة التراجع العقاري في المدن الأسترالية وفقا لمؤشر كورلوجيك:
Sydney, down 9.2% to $935,713
Melbourne, down 7.6% to $768,929
Brisbane, up 0.6% to $542,273
Adelaide, up 1.4% to $469,822
Perth, down 3.8% to $475,067
Hobart, up 8.9% to $486,406
Darwin, up 5.1% to $510,650
Canberra, up 4.6% to $668,925
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