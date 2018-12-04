بالأرقام: استراليا أعادت توطين 1550 امرأة و طفلاً و منحت 7800 سوري و عراقي حق اللجوء

بعد نجاح استراليا بوقف تدفق قوارب الهجرة غير الشرعية قالت الحكومة الفدرالية على لسان وزير الهجرة وحماية الحدود أن استراليا نجحت بتنفيذ أحد أكثر برامج اللجوء الانساني جحول العالم خلال العام 2017-2018.

هذا وقد كشف وزير الهجرة وحماية الحدود دايفيد كولمان عن عدد التأشيرات الانسانية التي منحتها استراليا العام المالي الماضي ضمن برنامج استراليا الخاص بالتأشيرات الانسانية.

وبحسب أرقام وزارة الهجرة تم اعادة توطين 16250 لاجئاً وهو ارتفاع من 13750 تأشيرة عن العام الذي سبقه.

ومن ضمن هذه التأشيرات الانسانية منح 14852 تأشيرة لمن هم خارج استراليا وبالتحديد في مناطق النزاع كالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وبالأخص من سوريا والعراق ومينمار والكونغو وأفغانستان واريتريا وأثيوبيا.

وبالنسبة لبرنامج أستراليا الخاص بالكفالة المجتمعية تم اعادة توطين 300 شخص في العام الأول والتجريبي للبرنامج.

الجدير بالذكر ان تأشيرات اللجوء والحماية منحت كما يلي:

- 1550 تأشيرة للنساء والأطفال الأكثر عرضة للاضطهاد.

- 7800 تأشيرة لجوء لسوريين وعراقيين كان من ضمنهم 1300 تـأشيرة للأقلية الأيزيدية.

- أكثر من 9700 تأشيرة لمن عاشوا في مخيمات اللجوء لفترات طويلة.

للمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الموقع الخاص بوزارة الهجرة.