أستراليا: المهاجرون الذين يستأنفون قرارات الغاء التأشيرات قد يرحلون بشكل اسرع

كشت تقارير اعلامية صباح اليوم عن تغييرات مقترحة على نظام عمل محكمة الاستئناف الادارية ذد تؤدي في حال تمريرها إلى تسريع عملية ترحيل المهاجرين الذين يحاولون استئناف الغاء تأشيراتهم أو البقاء في أستراليا بعد انتهاء صلاحية التأشيرات التي قدموا بموجبها.

وبموجب هذه التغييرات المقترحة سيصعب على طالبي اللجوء والمواطنين الأجانيب الذين ترفض وزارة الهجرة وحماية الحدود منحهم تأشيرات للبقاء في أستراليا استئناف قرارات الوزارة في محاولة لتخفيف الضغط عن محكمة الاستئناف الادارية المعروفة بالـ AAT.

وفي مراجعة تطرقت لعمل محكمة الاستئناف أشرف عليها القاضي في المحكمة العليا Justice Ian Callinan يتوقع ان تفرض قيود جديدة على الأدلة التي يقدمها مستأنف قرار الوزارة بوقت متأخر لتعزيز طلب تأشيرته ومنع ترحيله أو ترحيلها.

هذا وقد تم تسليم النائب العام الفدرالي Christian Porter نتائج المراجعة هذا الأسبوع والتي جاء فيها أن البيروقراطية في عمل محكمة الاستئناف يبطئ من عملية البت بقضايا الاستئناف ما يزيد من عدد القضايا الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء التي تنظر فيها المحكمة.