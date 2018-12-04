كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رجوي" تؤكد دعمها مظاهرات العمال في الأحواز وتدعو لإدنة "الملالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالبت الاتحادات والنقابات العمالية والمدافعين عن حقوق العمال بإدانة سياسات نظام الملالي المناهضة للعمال، ودعم إضرابات واحتجاجات العمال في إيران.
كما وجهت "رجوي"، تحياتها لعمال الصلب في الأحواز، وعمال قصب السكر في هفت تبه، الذين يواصلون الإضراب والاحتجاج على الرغم من الأعمال القمعية لنظام الملالي الإجرامي.
وأكدت المقاومة الإيرانية على دعمها عموم المواطنين، لاسيما الشباب الأبطال والعمال الشرفاء في خوزستان، ودعت إلى التضامن مع المضربين.
وتطالب المقاومة عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق العمال بإدانة قوية للسياسات التي ينتهجها النظام الإيراني الإرهابي، والتحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.
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