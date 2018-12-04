كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: استمرار إضراب عمال الصلب في الأهواز لليوم الثالث والعشرون (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت المقاومة الإيرانية باستمرار إضراب المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز لليوم الثالث والعشرون، موضحة أن العمال لا يزالون يحتشدون أمام مبنى محافظة خوزستان، حاملين شعار «أجب يا روحاني عن التضخم والغلاء».

وبدأ العمال أمام مبنى المحافظة، تظاهرتهم ومسيرتهم التي جابت شوارع مدينة الأهواز، فيما التحق بهم مواطنون ومجموعة من النساء، فيما أقيم تجمع آخر من قبل طلاب الفنون دعما لعمال الفولاذ، وعمال هفت تبه وكان الطلاب يهتفون: «اتركوا سوريا وفكروا في حالنا» «عار علينا إذاعتنا وتلفزيوننا».

وكان العمال يهتفون: «نحن عمال الصلب نناضل ضد الظلم والجور»،«الموت للظالم والتحية للعامل»، «نصر من الله وفتح قريب والموت لهذه الحكومة المخادعة للشعب»، « ليطلق سراح العامل المعتقل لهفت تبه».

وتشير المقاومة إلى أن المجموعة الوطنية لصناعة الصلب، يرجع تأسيسها إلى مصنع «درفلة الصلب» الذي أسس أولا بمدينة الأهواز في إيران عام 1963، لانتاج الحديد.

وبدأت خطوط إنتاج المصنع في العام 1963 بسعة قدرها 65 ألف طن سنويا، وأضيف تدريجيا سائر ورش العمل والمجمعات الأخرى، وعقب الثورة المناهضة للشاه في إيران، سمي هذا المجمع باسم المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ في إيران.

وتصل مدة الخدمة للمجمع الصناعي أكثر من 50 عاماً، وهو أول منتج من محاصيل أسياخ وشلمان في إيران، مبينة أنه ينتسب إليه نحو 3000 عامل، يعطيه القدرة على إنتاج أكثر من مليون و 435 ألف طن من محاصيل الفولاذ و في عام 2009 تم بيعه إلى القطاع الخاص.

وأوضحت أنه تم اختلاس ثلاثة آلاف مليار تومان في عام 2011 مقابل، ليتم تسليمها إلى المصرف الوطني، بسبب الديون المتراكمة نتيجة النهب والسرقات، الذي قام بدوره هو الآخر في سرقة 400 مليون دولار من بيع ممتلكات المجمع الصناعي، وأقيم مزاداً علنيا بسعر منخفض في فبراير2016.

وذكرت أن مشاكل العمال والموظفين الحالية، جاءت بسبب إغلاق حسابات المجموعة الوطنية، ولم يتم دفع رواتبهم لعدة أشهر، مما أثار احتجاجات العمال والموظفين في المجموعة.

