اعتقال سائق بعد حجز  أزيد من 200 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية المهربة بالدريوش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم الدريوش مساء أمس الإثنين، من حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية المهربة من الثغر المحتل “مليلية”، كانت على متن سيارة نفعية وسط المدينة بالقرب من أحد الأسواق اليومية.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد جاء توقيف سائق السيارة، حينما كان يهم بإفراغ الأكياس من سيارته، قبل أن تضبطه سيارة دورية تابعة للعناصر الأمنية، حيث تم حجز أزيد من 200 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية “الممنوعة” والمهربة من الثغر المحتل “مليلية”.

هذا، وتم إقتياد الموقوف لسرية الدرك الملكي بإقليم الدريوش، قصد التحقيق معه، في المنسوب إليه، بأمر من النيابة العامة، قبل تقديمه للعدالة لإتخاذ المتعين في حقه، فيما تم حجز السيارة والسلع المهربة.