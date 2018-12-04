شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح بارزاني لرئاسة كردستان.. والصدر يدعو لحكومة تكنوقراط والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الإثنين، عن ترشيح نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق، ومسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.

وجاء هذا الإعلان عقب انتهاء اجتماع مجلس قيادة الحزب الديمقراطي، الذي عقد برئاسة مسعود بارزاني رئيس الحزب، وبحضور نائب رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني، وعضو المكتب السياسي، مسرور بارزاني.

يشار إلى أن نيجيرفان بارزاني، وهو نجل إدريس شقيق مسعود بارزاني، كان يشغل منصب رئيس وزراء الإقليم فيما كان مسرور بارزاني، وهو نجل مسعود بارزاني يشغل منصب رئيس مجلس أمن الإقليم.

من جهة أخرى، دعا زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون، مقتدى الصدر مجددا، في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لتشكيل حكومة تكنوقراط لا سيما فيما يتعلق بحقيبتي الداخلية والدفاع.