شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة خليجية بمؤتمر المناخ في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

تشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في المؤتمر الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يعقد في مدينة كاتوفيتشى ببولندا خلال الفترة من 2 ـ 14 ديسمبر الجاري.

ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من 30 ألف شخص يمثلون نحو 200 دولة من مختلف مناطق العالم، بالإضافة إلى قادة الدول والرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء وممثلي قطاع المال والأعمال والعديد من المنظمات البيئية العالمية، وسيتم في هذا المؤتمر اعتماد «خارطة الطريق» لتنفيذ اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ الذي تم في 2015 على أساس أن يتم تطبيقها اعتباراً من عام 2020.

وسيعقد ممثلو دول المجلس المشاركون في المؤتمر اجتماعات تنسيقية بينهم للخروج بموقف موحد حيال المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

وتشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا المؤتمر ممثلة برئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة الدكتور عادل خليفة الزياني، ومدير إدارة البيئة عادل محمد البستكي، ويترأس الاجتماعات التنسيقية لدول المجلس رئيس قسم رصد تغير المناخ بالهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت المهندس شريف الخياط.

وتم في المؤتمر افتتاح جناح لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بجهود من المملكة العربية السعودية وبقية الدول الأعضاء.