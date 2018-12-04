شكرا لقرائتكم خبر عن وضع كارثي باليمن.. الأمم المتحدة لاتحمل الانقلابين المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

حذّرت الأمم المتحدة من اقتراب اليمن من كارثة كبيرة، موضحة أن البلاد بحاجة لمساعدات إنسانية ضخمة.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان: إن «اليمن يقف على شفير كارثة كبرى لكن لم يفت الأوان بعد، مشيرا لحاجة اليمن إلى مساعدة أضخم في العام المقبل، مبينا أن الدول المانحة قدّمت 2.3 مليار دولار في 2018 وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، بنسبة وصلت إلى 80% من قيمة خطة الاستجابة التي وضعتها المنظمة الأممية.

» وضع كارثي

وقالت الحقوقية اليمنية داليا محمد لـ«اليوم»: إن الوضع الكارثي في اليمن لا ينتظر من الأمم المتحدة تحذيرات أو بيانات، بل يتطلب منها وقفة جادة والضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف الحرب، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، وكذلك خرائط زرع الألغام التي مازالت تواصل فيها حتى هذه اللحظة.

وأكدت أن ما يحدث هو نتيجة لاستمرار الحرب لـ4 سنوات من الحصار والقصف الحوثي، مشيرة إلى أن مدينة تعز منذ اجتياحها من الميليشيا الانقلابية عام 2015 تعاني القصف والحصار والقنص والتهجير وزراعة الألغام، ومازالت طرقها الرئيسية مغلقة، وهو ما يزيد من معاناة المدنيين في الوصول إلى أطراف المدينة، حيث أصبح مشوار لا يتعدى زمنه 10 دقائق يقطع خلال 6 ساعات إضافة إلى صعوبة وصول سيارات الإسعاف في الوقت المحدد لإنقاذ المصابين.

» تهجير المدنيين

وأضافت الحقوقية اليمنية أن استمرار تهجير السكان من بيوتهم ما زال مستمرا، فلدينا في تعز أكثر من 16 قرية على الجهة الغربية من المدينة تم تهجير الأهالي منها قسريا وتحت تهديد السلاح من قبل مقاتلي الميليشيا الانقلابية، مردفة أن الحوثيين يزرعون الألغام في كل منطقة من مناطق اليمن.

ونوهت بأن ما يرفع من تقارير وإحصائيات ليست شاملة للوضع، ولكنها تقريبية لأن الراصد لا يستطيع إحصاء كل الأوضاع، بسبب صعوبة الوصول لمناطق سيطرة الحوثيين متسائلة لماذا الأمم المتحدة صامتة إلى الآن عن حصار مدينة تعز؟

» توقف التعليم

واستطردت الحقوقية داليا: إضافة إلى الاقتصاد المتدهور بسبب هبوط العملة والبنية التحتية السيئة، فإن العملية التعليمية تعتبر شبه متوقفة في بعض المناطق، كما أن الموانئ مغلقة، وحتى المستشفيات لا تغطي احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن مستشفيات رعاية الأمومة والطفولة انعدمت خاصة في تعز، والتي تعزف العديد من المنظمات الدولية عن العمل بها، بسبب الحصار والقصف، بالإضافة لعدم إنهاء مشكلة انتشار الأوبئة كالكوليرا وحمى الضنك.