البحرينيون يتطلعون إلى المستقبل ومواصلة التنمية

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البحرينيون وعقب انتهاء العرس الانتخابي يتطلعون بقوة نحو المستقبل (أ ف ب)

البحرينيون وعقب انتهاء العرس الانتخابي يتطلعون بقوة نحو المستقبل (أ ف ب)

يتطلع البحرينيون إلى المستقبل، ومواصلة التنمية والسلام الاجتماعي بعدما قدمت الحكومة استقالتها الأحد إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما هو متبع وفقا للقانون بعد الانتخابات البرلمانية التي تمت بنجاح باهر وإقبال واسع من عموم الشعب.

» جولة الإعادة

وكانت الحكومة البحرينية أعلنت نتائج جولة الإعادة التي جرت السبت، ونشرت وكالة أنباء البحرين بيان استقالة الحكومة فيما بعد.

وقالت الحكومة: إن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة التي جرت يوم 24 نوفمبر بلغت 67 بالمئة أي أكثر من نسبة الإقبال على التصويت عام 2014.

» إشادة الملك

وأشاد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالوعي الوطني الذي أظهره المواطن البحريني والحس المسؤول بتلبية نداء الواجب في المشاركة بالاستحقاق الانتخابي بأعداد غير مسبوقة، على مستوى الترشيح والانتخاب.

وحيا العاهل البحريني بإكبار مشاركة المواطنين الواسعة، رجالا ونساء، في انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية بكل حرية ومسؤولية.

» إلى المستقبل

واستقبل عاهل البحرين، رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مستعرضا متطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني واحتياجاتها تنفيذيا وتشريعيا وتنظيميا، مؤكدا أن المملكة تمر بمحطات مضيئة مزدهرة من مسيرتها الوطنية، يزيدها توهجا مواقف الشعب البحريني، بحرصه على المشاركة الفاعلة في الحراك الوطني.

وسبق لرئيس الوزراء أن عقد، الأحد، جلسة استثنائية للحكومة، للإعلان عن رفع كتاب استقالة الحكومة إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

» استقالة وإحاطة

وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، أعلن رئيس الوزراء عن استقالة الحكومة، وأحاط الحكومة بالكتاب المرفوع إلى الملك، والذي يتضمن استقالة مجلس الوزراء، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملا بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين، التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

» التصويت الأكبر

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أعلن، يوم أمس الأول، أن الدور الثاني لانتخابات 2018، شهد أكبر عدد مصوتين في تاريخ المملكة.

وأجريت الانتخابات البرلمانية البحرينية، في 24 نوفمبر الماضي، وتجري الانتخابات كل 4 سنوات، لاختيار 40 عضوا في مجلس النواب، ويتم تعيين 40 عضوا في مجلس الشورى، من قبل ملك البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة.