شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات الأحواز تتسع في إيران.. ورجوي تدعو للخلاص الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

اتسعت رقعة الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الأحواز غربي إيران منذ 24 يوما، أمس الاثنين، وطالب المحتجون فيها بدفع رواتبهم ومستحقاتهم، وصبوا جام غضبهم على الرئيس حسن روحاني. فيما دعت زعيمة المعارضة، مريم رجوي، إلى استعادة الحقوق السياسية ورحيل نظام الملالي، من أجل تحقيق كل مطالب الإيرانيين في الحياة الكريمة.

» «أيها الكذاب»

وهتف المحتجون وهم عمال مصنع الصلب في الأحواز، بعد أن اجتمعوا أمام مقر ممثل خامنئي «الجزايري»، ضد حكومة روحاني، واصفين إياه بـ«الكذاب والمخادع»، مرددين هتافات «أين مفتاح تدبيرك أيها الكذاب» في إشارة لشعار روحاني الذي استخدمه في حملته الانتخابية، وهو «مفتاح التدبير وحل المشاكل». وردد العمال أيضا هتاف: «عدونا هنا، يكذب من يقول عدونا هو أمريكا».

» «نقاوم ونموت»

ووفقا لمقاطع الفيديو، فقد رمى المحتجون قوات الشرطة التي تحاصر المظاهرات بالورود، ورفعوا لهم أيديهم مرحبين بهم، وذلك لكسب تعاطفهم في مسيراتهم الاحتجاجية ومطالبهم المشروعة، وحثهم على الوقوف معهم، والتمرد على المسؤولين الإيرانيين الذين يأمرون باعتقال العمال المحتجين وقمعهم.

وتظاهر عمال مصنع الصلب في مدينة الفلاحية بالأحواز احتجاجا على عدم استلام رواتبهم منذ أربعة أشهر.

ونظم عمال مصنع السكر في الأحواز أيضا مظاهرة أمام مقر المحافظة، اعتراضا على عدم استلام رواتبهم الشهرية منذ ثمانية أشهر، حيث هتف العمال: «نقاوم ونموت ولا نتنازل عن حقوقنا المشروعة».