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شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات الأحواز تتسع في إيران.. ورجوي تدعو للخلاص الأكبر والان نبدء بالتفاصيل
إيران تشهد احتجاجات وإضرابات عمالية متواصلة (متداول)
إيران تشهد احتجاجات وإضرابات عمالية متواصلة (متداول)
» «أيها الكذاب»
وهتف المحتجون وهم عمال مصنع الصلب في الأحواز، بعد أن اجتمعوا أمام مقر ممثل خامنئي «الجزايري»، ضد حكومة روحاني، واصفين إياه بـ«الكذاب والمخادع»، مرددين هتافات «أين مفتاح تدبيرك أيها الكذاب» في إشارة لشعار روحاني الذي استخدمه في حملته الانتخابية، وهو «مفتاح التدبير وحل المشاكل». وردد العمال أيضا هتاف: «عدونا هنا، يكذب من يقول عدونا هو أمريكا».
» «نقاوم ونموت»
ووفقا لمقاطع الفيديو، فقد رمى المحتجون قوات الشرطة التي تحاصر المظاهرات بالورود، ورفعوا لهم أيديهم مرحبين بهم، وذلك لكسب تعاطفهم في مسيراتهم الاحتجاجية ومطالبهم المشروعة، وحثهم على الوقوف معهم، والتمرد على المسؤولين الإيرانيين الذين يأمرون باعتقال العمال المحتجين وقمعهم.
وتظاهر عمال مصنع الصلب في مدينة الفلاحية بالأحواز احتجاجا على عدم استلام رواتبهم منذ أربعة أشهر.
ونظم عمال مصنع السكر في الأحواز أيضا مظاهرة أمام مقر المحافظة، اعتراضا على عدم استلام رواتبهم الشهرية منذ ثمانية أشهر، حيث هتف العمال: «نقاوم ونموت ولا نتنازل عن حقوقنا المشروعة».
شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات الأحواز تتسع في إيران.. ورجوي تدعو للخلاص الأكبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .