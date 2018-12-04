شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تستعيد السيطرة على جبال إستراتيجية بصعدة والان نبدء بالتفاصيل

قوات الشرعية تحقق انتصارات متلاحقة على كل الجبهات (أ ف ب)

قوات الشرعية تحقق انتصارات متلاحقة على كل الجبهات (أ ف ب)

تمكنت قوات الشرعية اليمنية من استعادة السيطرة على سلسلة جبال إستراتيجية في محافظة صعدة، أمس الإثنين.

وأكدت مصادر أن القوات اليمنية المشتركة استعادت السيطرة على سلسلة جبال الأزهور الإستراتيجية في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين.

» فرار جماعي

وشنت قوات دعم الشرعية اليمنية هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات الإيرانية في سلسلة جبال الأزهور، الأمر الذي دفع مسلحي الميليشيات إلى الفرار.

وساندت طائرات التحالف قوات الشرعية خلال تقدمها نحو السلسلة الجبلية، وشنت غارات استهدفت تحصينات الانقلابيين وتعزيزاتهم.

» معارك الحديدة

وفي الحديدة، أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، عقب هجوم شنته قوات دعم الشرعية اليمنية.

واستهدف الهجوم جيوبا للمتمردين باتجاه مزارع «الجاح الأعلى» في مديرية «بيت الفقية» جنوبي محافظة الحديدة، في وقت قصفت مدفعية القوات اليمنية المشتركة والتحالف العربي مواقع للميليشيات جنوب وغربي مديرية التحيتا بالمحافظة.

» مطار صنعاء

على صعيد آخر، أكدت مصادر دبلوماسية في مطار صنعاء أن ميليشيات الحوثي تماطل في إجراءات نقل من يقاتلون في صفوفها إلى المطار، تمهيداً لنقلهم إلى سلطنة عمان بالطائرة الأممية، التي وصلت أمس الاثنين إلى مطار صنعاء.

وأكدت المصادر أن المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، الذي وصل قبل ساعات إلى مطار المدينة، يسعى إلى معالجة هذا الأمر.

وأكدت المصادر أن غريفثس أبدى استياءه من عدم إيفاء الميليشيات بعهودها، معتبراً أن مماطلة الحوثيين في نقل الجرحى يأتي في سياق تهربهم من حضور مشاورات السلام في السويد، كما سبق لهم فعل ذلك عندما عطلوا مشاورات جنيف الأخيرة.

» وضع العراقيل

وفي سياق متصل، ما زالت ميليشيا الحوثي تضع العراقيل أمام المفاوضات المتوقع عقدها في السويد بالرغم من موافقة الحكومة الشرعية والتحالف.

وقال اللواء عبد الله القحطاني لـ ”الخليج 365”: إن العراقيل الحوثية ستستمر قبل التفاوض، وخلاله، وبعده، وسنسمع مزيدا من الشروط من أجل الابتزاز، مشيراً إلى أن التحالف والشرعية يتوقعون هذا، ويعرفون أن هذا نهج النظام في إيران، فقرار الحوثي ليس بيده، ويتحكم بهم الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، وهؤلاء لا يريدون أن تذهب الأمور للسلام وأن تكون الأرض ممهدة للمفاوضات، بل كل ما يقومون به هو المناورة لخروج جرحى ميليشيا حزب الله والحرس الإيراني.

» تصاريح الميناء

من جهة أخرى، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن ميناء الحديدة خالٍ من السفن منذ 3 أيام، بسبب قيام الميليشيات الحوثية بعرقلة دخول السفن إليه.وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد، تركي المالكي، في مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أنهم أصدروا 14 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.