انت الان تتابع نتنياهو يبحث الملف الإيراني مع وزير خارجية أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ ص

نتنياهو وبومبيو

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بروكسل، وذلك لبحث الملف الإيراني وقضايا إقليمية أخرى. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال نتنياهو في بداية الاجتماع، وفقا لبيان أصدره مكتبه: «أتطلع لأن أبحث معكم كيف يمكننا سويا أن نوقف العدوان الإيراني في المنطقة في سوريا وفي العراق وفي لبنان وأماكن أخرى وأن نواصل جهودنا لتحقيق السلام والأمن للجميع». وكثيرا ما يستخدم نتنياهو الاجتماعات مع مسؤولين دوليين للدفع بمساعيه من أجل وقف طموحات إيران النووية.

وتعتبر إسرائيل أيضا تحركات طهران لإقامة قواعد في سوريا تهديدا إقليميا إلى جانب جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.وقال مكتب نتنياهو إن الاجتماع جرى الترتيب له الأسبوع الماضي.كانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت بأن الجهود الإسرائيلية الموجهة ضد إيران امتدت من سوريا إلى لبنان، منذ تشديد روسيا مواقفها