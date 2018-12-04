انت الان تتابع بيراميدز: أنطوي في حساباتنا.. وحسام يرفض إسلام عيسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٣ ص

تحدث أحمد حسن، المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز، عن انتقالات يناير المقبلة للفريق بعد ضم عمرو مرعي، مؤكدًا أن الغاني جون أنطوي، مهاجم مصر المقاصة، لاعب مهم وله قدرات كبيرة، وهناك رغبة لدى ناديه لضمه في انتقالات يناير المقبلة. وأضاف الصقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «لدينا حلول أخرى أيضًا وبدائل لأنطوي في حالة عدم التمكن من ضمه، ولكنه من ضمن الأسماء المطروحة على طاولة بيراميدز، لأنه لاعب مميز وفرض نفسه في الدوري بقوة».

وتابع حسن: «تراوري لاعب المقاصة أيضًا مطروح على بيراميدز وضمن حسابات النادي، فهو من أفضل اللاعبين في مصر في هذا المركز». وعن اسلام عيسى، لاعب النادي المصري، علق العميد: «نراه لاعبا جيدا وأكدنا رغبتنا في التعاقد معه كلجنة كرة، ولكن حسام حسن رفض التعاقد معه بسبب علاقته مع نادي المصري