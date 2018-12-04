انت الان تتابع بيراميدز يعلق على بيان اتحاد الكرة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٤ ص

علق أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز، على بيان هاني أبوريدة، رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة، تعليقًا على تصريحات كرم كردي. وقال أحمد حسن، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «تصريحات كرم كردي لم تكن في وقتها، وتعجبنا منها وكان يجب أن نعقب عليها». وتابع: «يجب أن نوجه الشكر للاتحاد المصري ورئيسه هاني أبوريدة على سرعة رد الفعل والرد ببيان أراه مرضيًا لكافة الأندية». وواصل الصقر: «اتحاد الكرة يجب أن يؤكد على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية».

كان كرم كردي، قد أعرب عن تخوفه من أن يصبح فريق بيراميدز بطلا لمسابقة الدوري المصري الموسم الحالي، مشيرا الى أنه يتمنى تتويج الزمالك باللقب، حيث جاء ذلك عبر تصريحات لراديو «9090»، ردا على سؤال من سيكون بطلا للدوري الموسم الحالي؟ إذ رد قائلًا: «خايف يبقى بيراميدز.. الزمالك يسير بخطى