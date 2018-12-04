الان تتابع ساعات قبل حسم الحكومة العراقية.. لماذا يتحفظ مقتدى الصدر على فالح الفياض؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

رسالة شديدة اللهجة وجهها زعيم التيار الصدري مقتى الصدر إلى رئيس الورزاء العراقي عادل عبد المهدي، محذرا إياه من اختيار وزراء حزبيين في حقيبتي الداخلية والدفاع، لاستكمال حكومته.

وذكر الصدر أن أمام رئيس الحكومة مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، لإثبات نجاحه، محذرا الحكومة من الفشل إذا رضخت لأحزاب وسعت لإرضاء الطائفية المقيتة، على حد وصفه.

الصدر هدد بسحب دعمه لرئيس الحكومة المهدي، وحذره من الرضوخ إلى ضغط الأحزاب الأخرى.

من جهة أخرى خاطب الصدر هادي العامري رئيس تحالف البناء مذكرا بضرورة الالتزام بتفاق المبرم بين تحالفي الإصلاح والبناء لإنقاذ الدولة من المحاصصة، في إشار إلى إصرار البناء على تولي فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، حقيبة الداخلية وهو مؤشر على ترسيخ مبدأ المحاصصة مجددا.

وتمكنت حكومة عبد المهدي المؤلفة من 22 وزيرا، من كسب الثقة على 14 وزيرا في بداية أكتوبر، فيما بقيت وزارات شاغرة، وأهمها وزارات الدفاع والداخلية والعدل، مرهونة بالاتفاقيات بين الكتل السياسية التي لم تخل من التدخلات الإيرانية والقطرية لفرض فالح الفياض على رأس وزارة الداخلية، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري في الدفاع.

واعتبرت مصادر سياسية شيعية أن إصرار تحالف البناء على تولي الفياض حقيبة الداخلية سببه محاولة من بعض قيادته عدم الانصياع إلى ما أمسته أوامر مقتضى الصدر، مؤكدة أن الانصياع بهذا الشكل يضعف تحالف البناء ويظهر الصدر على أنه يتحكم بسياسة العراق وهو أمر ترفضه الجهات المدعومة من إيران.

وشغل فالح الفياض منصب رئيس ومستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي سابقا، وهو مؤسس حركة عطاء، وولد في بغداد عام 1956، وحصل على شهادة البكالوريوس في (هندسة الكهرباء) من جامعة الموصل في عام 1977، وهو رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وكشفت وثيقة مسربة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين لتسلم باقي المقاعد الوزارية، التي سيتم عرضها في جلسة برلمان اليوم الثلاثاء.

وتضمنت وثيقة مسربة عن عبد المهدي أسماء المرشحين لتسلم باقي المقاعد الوزارية، وشملت رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مفادها، مرور جميع الأسماء التي سيتم طرحها أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء من فلاتر هيئة النزاهة، والمساءلة والعدالة.

وأوضح عبدالمهدي في الرسالة، بأنه خلال طرح الأسماء أخذ بعين الاعتبار اختيار أفضل ما تم تقديمه له من قبل الكتل السياسية، مبيناً بأنه لم يستبعد جهة ولم يناصر جهة أخرى.

وتناولت الوثيقة أسماء المرشحين المحتملين للوزارات، والذين هم كل من فالح الفياض كوزير للداخلية، وفيصل فنر الجربا وزيراً للدفاع، والقاضي دارا نور الدين لوزارة العدل.

ورأى مراقبون أن الأسماء المرشحة التي تم الكشف عنها، هي ذاتها التي لم يصوت عليها كتل سائرون والنصر والحكمة والوطنية في جلسة منح الثقة، والتي انعقدت في الرابع من أكتوبر الماضي.

وأشاروا إلى أن إعادة ترشيح هؤلاء والتي يأتي متزامنا مع رسالة الصدر المليئة بالتهديد والوعيد لحكومة عبدالمهدي، يعني بأننا أمام أزمة سياسية شبه مستدامة.

وفي السياق ذاته، نشر النائب فائق الشيخ تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استغرب فيها من ما قال إنه إصرار لرئيس الوزراء عبدالمهدي على استيزار فالح الفياض لوزارة الداخلية.

وبيّن الشيخ في تغريدته أنه “لم يحصل في كل العالم وعلى مر التاريخ، أن تصرّ حكومة أو رئيس وزرائها بمرشح واحد على رغم رفضه من قبل الآخرين”.