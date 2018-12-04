شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان: سنستضيف مسؤول النقل النهرى الجديد لبحث رؤيته لتطوير الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب على عساسة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستستضيف المسؤول الجديد عن ملف النقل النهرى، ياسر جلال، لمناقشة خطته لتطوير مشروعى الأوتوبيس النهرى والتامسى النهرى، وسبل معاجلة الإهمال فى هذا الملف.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قرار وزير النقل بإقالة الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى يشير إلى أن الوزير على دراية بكل الأمور ويتابعها، وهو الأدرى بهذا القرار، حيث إن هناك حرص كبير حول تطوير النقل النهرى لما له من مزايا عديدة.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن لدينا 1000 كيلو لا يتم استغلالهم بشكل جيد، جيث يمكن استغلال النقل النهرى فى نقل البضائع والركاب، وبالتالى نقلل الحمل على النقل البرى، كا أنه سيوفر كثيرا للدولة حال اعتمدت على النقل النهرى فى نقل البضائح.

ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن قانون النقل النهرى الجديد، يقدم تسهيلات عديدة بشأن نقل البضائح والركاب على نهر، كما يتضمن تطوير هذا الملف بشكل كبير، موضحا أن اللجنة البرلمانية عازمة على الانتهاء من مناقشة هذا القانون فى أقرب وقت.

كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أصدر قرارا بتعيين اللواء ياسر جلال رئيسا لهيئة النقل النهرى خلفا للدكتور عبد العظيم محمد الذى انتهى انتدابه لوزارة النقل.