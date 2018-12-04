روسيا ترد على ترامب حول سباق التسلح والإنسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ

قسم الخارجي
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أن روسيا ترحب بمبادرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإجراء حوار مع الرئيس فلادمير بوتين لمناقشة سبل إيقاف التسلح العالمى المكلف.
وأشار بيسكوف،وفق ما نشرته وكالة "نوفوستى" الروسية، إلى موقف الرئيس بوتين من قرار واشنطن بالإنسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ، حيث حذر نظيره الأمريكى من عواقب هذه الخطوة.
وأكد بيسكوف أنه حتى الآن، لاتزال المعاهدة سارية بشكل طبيعى ولم تقم واشنطن بالإنسحاب الفعلى.
وصرح بيسكوف أن الإنسحاب لن يتم إلا بعد تقديم الأسباب المنطقية وستستمر...
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