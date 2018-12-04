البرلمان يناقش 8 قرارات جمهورية الإثنين المقبل

محمد المنسي - محمد حسني تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوم الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصــادية وحقـوق الإنسـان والعلاقات الخــارجية عن قرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربيـة رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018. وتتضمن أيضا مناقشة...

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