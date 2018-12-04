التضامن: صرف مليار و٣٠٠ مليون جنيه لأصحاب المعاشات في اليوم الثالث

هبة صلاح
تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر في يومها الثالث على التوالي، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.
وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات الصرف على مدى ساعات اليوم إلى انتظام عمليات الصرف حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثالث من ديسمبر إلى مليون و67 ألف عملية صرف...
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