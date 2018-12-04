مجلس الشعب السوري يقر مشروع موازنة 2019

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "​مجلس الشعب السوري​ أقر مشروع قانون ​الموازنة​ العامة للدولة للسنة المالية 2019"، مشيرة إلى أن "المجلس حدد اعتمادات مشروع ​قانون الموازنة​ 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 695 مليار ليرة مقارنة بموازنة 2018". وأوضح وزير المالية السوري مأمون حمدان أن "هناك اعتمادات احتياطية في مشروع قانون موازنة 2019 تقدر بأكثر من 443 مليار ليرة سورية لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق المحررة أو التي يعود الاستقرار إليها منوها بالدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة بـ 811 مليار ليرة سورية". وسبق أن أحال الرئيس السوري ​بشار الأسد​ إلى مجلس الشعب الأربعاء الماضي مشروع قانون الموازنة الجديدة لمناقشته.

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