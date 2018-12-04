غوتيريس: تغير المناخ أصبح مسألة حياة أو موت

أكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، خلال كلمة في مؤتمر المناخ في ​بولندا​، أنه "بالنسبة لكثير من الأشخاص والمناطق وحتى الدول، أصبح تغير المناخ الأمر مسألة حياة أو موت".

وأوضح أن "تغير المناخ هو أهم قضية نواجهها حاليا، فالعالم في مشكلة معقدة"، مشيراً إلى أن "درجات الحرارة على سطح الكوكب تشهد ارتفاعا وتزيد حرارة المحيطات وتذوب الطبقات الجليدية بشكل أكثر من المتوقع".

ولفت غوتيريس إلى أنه "ما تزال جهودنا غير كافية، ولا نتحرك بالسرعة المطلوبة من أجل منع كوارث ترتبط بخلل المناخ".