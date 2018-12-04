العدل الدولية: سننظر بشكوى فلسطين ضد الولايات المتحدة

أعلنت محكمة العدل الدولية، في بيان، أنها "ستنظر في دعوى قضائية رفعتها ​فلسطين​ إليها بخصوص انتهاك ​الولايات المتحدة​ القانون الدولي بنقل سفارتها لمدينة ​القدس​".

ولفتت المحكمة إلى أنها ستنظر في البداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا، ومن ثم تنظر في قبول الدعوى، مشيرة إلى أنها طلبت من كلا البلدين تبريرا خطيا.

ومنحت المحكمة لفلسطين مدة أقصاها حتى 15 أيّار 2019 لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 تشرين الثاني من العام نفسه.

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن في 6 كانون الأول 2017 اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة ل​إسرائيل​، تبعه إجراءات نقل سفارة ​واشنطن​ من ​تل أبيب​ إلى القدس.

فيما أعلن وزير ​الخارجية الفلسطينية​ ​رياض المالكي​، في 29 أيلول الماضي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وذلك لانتهاكها للقانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس.