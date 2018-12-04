قوات الرئيس اليمني تسيطر على مواقع جديدة في الحديدة

أفادت وسائل إعلام يمنية أن "القوات الحكومية المشتركةالتابعة للرئيس ​اليمن​ي ​عبد ربه منصور هادي​ استعادت السيطرة على مواقع جديدة من قبضة مسلحي جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) في مدينة ​الحديدة​ غربي اليمن".

ولفتت إلى أن "الحوثيين كثفوا قصفهم على الشوارع والأحياء السكنية التي تم استعادتها من محيط معسكري قيادة المنطقة الخامسة والدفاع الساحلي في مدينة الحديدة".

واوضحت وسائل إعلامية أن "وحدات من حراس الجمهورية التابعة لطارق ​محمد عبد الله​ صالح والمدربة تدريبا عاليا على حرب الشوارع، استبكت مع الحوثيين وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، وسيطرت على مبان مطلة على معسكر قيادة المنطقة الخامسة، فيما لاذ البقية بالفرار إلى الأحياء السكنية في عمق المدينة ومعسكر الدفاع الساحلي".

فيما أعلن ​الحوثيون​ عن مقتل 4 عسكريين سودانيين من القوات العاملة ضمن قوات التحالف، بعمليات قنص جنوب كيلو 16 شرق الحديدة.