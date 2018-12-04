باسيل: لبنان والعراق انتصرا على الإرهاب وتجربتنا بتشكيل السلطة صعبة لكنها ستنجح

لفت ‏وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، عقب الاجتماع الّذي عقده في مع رئيس مجلس النواب ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​ في ​بغداد​، إلى "أنّنا هنا أوّلًا لتسليم دعوة للرئيس العراقي ​برهم صالح​ من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لحضور القمة الإقتصادية التنموية العربية في ​بيروت​ في كانون الثاني المقبل".

وركّز على أنّه "انتهيتم وانتهينا من ​الإرهاب​. تشكّلون ونشكّل حكومة جديدة، وعلاقتنا السياسية جيّدة وننسّق في الشأن العربي، ولكنّنا نريد تعزيز ​السياحة​ والتجارة المتبادلة"، لافتًا إلى أنّ "أوجه الشبه كثيرة، ونحن وإياكم انتصرنا على كلّ المؤامرات وحفظنا الوحدة. تجربتنا في تشكيل السلطة صعبة ولكنّها ستنجح".

وأوضح أنّ "البلدين يتّجهان إلى الاستقرار، و​سوريا​ أيضًا ستنتصر بوحدتها. ونحن البلدان الثلاثة نواة المشرقية العربية".

من جهته، أكّد الحلبوسي أنّ "علاقاتنا ممتازة ونحن مقبلون على فترة جيّدة، والتعددية في بلدينا قوّة وليست ضعفًا"، مبيّنًا أنّ "تجربتنا جديدة ووجود المشاكل أمر طبيعي، ولكن المشاكل السياسية لم تعد تنعكس على الشارع. لقد وصلنا إلى الانهيار عندما دخل الإرهاب ولكن العراقيون توحّدوا ضدّه".

وتمنّى "وجود مستثمرين لبنانيين في العراق، وقيام شراكة اقتصادية"، مشيرًا إلى "أنّنا داعمون لكم".