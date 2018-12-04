جريصاتي: القضاء سلطة وهو ليس قضاء سلطة ولن يكون كذلك بعهد الرئيس عون

أكد وزير العدل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ "انني أثمن ان الجميع انتظموا تحت سقف القضاء والجميع هم من جميع الجهات التي لها صلة بأحداث ​الشوف​ وصولا الى ما جرى ب​الجاهلية​".

وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح جريصاتي أن "الجميع اطلع على تصريح رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ حيث تم التداول بما حصل في مقتل محمد ابو ذياب"، مشيراً الى أن "التصريح المقتضب لرئيس مجلس القضاء الاعلى يعني أن التداول تم بطريقة جدية ووافية".

ولفت جريصاتي الى أن "الاجراءات القضائية التي تقدم بها وكيل ​وئام وهاب​ والتي اهمها طلب رد مدعي عام التمييز ​سمير حمود​ جعلت من الصعب والمتعذر على مجلس القضاء اتخاذ أي موقف آخر علني أو سوى ذلك من تصاريح".

وأشار الى ان "هناك اجراء قضائي تبته ​محكمة التمييز​"، مؤكداً أن "هذا التصريح بمحله وما يجري في القضاء هو ملك القضاء الذي يبقى سلطة وليس قضاء سلطة ولن يكون كذلك بعهد ​الرئيس ميشال عون​".