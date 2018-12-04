مصادر للجريدة: حزب الله نفذ "ميني قمصان سود" في الجاهلية

قرأت مصادر متابعة ما حصل يوم السبت في الجاهلية عبر "الجريدة" الكويتية، على أنه "نسخة معدلة من القمصان السود الذين ينشرهم حزب الله في الشوارع، عندما يحتاج الى إيصال رسالة الى طرف سياسي ما"، مضيفة: "هذه المرة، نقلتها بالواسطة من خلال رئيس حزب التوحيد وئام وهاب لا بالمباشر، وأبلغت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أنها تمسك بورقة الاستقرار والسلم الأهلي، ويمكن أن تلعبها في أي لحظة".
وتساءلت: "هل ترضى الدولة، المتمثلة برئاسة الجمهورية والرئيس المكلف والأجهزة الأمنية والقضائية، بالخضوع للأمر الواقع هذا؟ وهل تتنازل مرة جديدة خوفا من الفتنة؟".
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