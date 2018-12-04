مصادر للجريدة: حزب الله نفذ "ميني قمصان سود" في الجاهلية

قرأت مصادر متابعة ما حصل يوم السبت في ​الجاهلية​ عبر "الجريدة" الكويتية، على أنه "نسخة معدلة من القمصان السود الذين ينشرهم ​حزب الله​ في الشوارع، عندما يحتاج الى إيصال رسالة الى طرف سياسي ما"، مضيفة: "هذه المرة، نقلتها بالواسطة من خلال رئيس ​حزب التوحيد​ ​وئام وهاب​ لا بالمباشر، وأبلغت رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أنها تمسك بورقة الاستقرار والسلم الأهلي، ويمكن أن تلعبها في أي لحظة".

وتساءلت: "هل ترضى الدولة، المتمثلة برئاسة الجمهورية والرئيس المكلف والأجهزة الأمنية والقضائية، بالخضوع للأمر الواقع هذا؟ وهل تتنازل مرة جديدة خوفا من الفتنة؟".