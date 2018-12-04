حول العالم في 24 ساعة: قطر تنسحب من "أوبك".. وأوكرانيا تستدعي قوات الاحتياط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، استدعاء أوكرانيا لقوات الاحتياط وسط تصاعد حدة التوتر مع روسيا، وانسحاب قطر من منظمة "أوبك"، وتحذير رئيس المخابرات البريطانية لروسيا من الاستخفاف بقدرات الغرب.

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