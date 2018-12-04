هربا من "المشاغبين الثلاثة".. شاب يختار الموت غرقا في "نيل الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يجد شاب طريقة للهرب من بلطجة 3 أشخاص هددوه واثنين من أصدقائه بالإيذاء حال عدم تنفيذ طلباتهم، إلا القفز في مياه نهر النيل رفضا لمنحهم كل ما يحمل داخل طيات ملابسه، ليلقى مصرعه غرقا.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بمياه نهر النيل بالقرب من مقر إحدى الوزارات المطلة على الكورنيش.

وكشفت تحريات فريق البحث الذي ترأسه العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، أنه أثناء جلوس 3 أصدقاء على شاطئ نهر النيل للصيد، حضر 3 آخرين حاولوا افتعال مشكلات معهم، وأخرجوا أسلحة بيضاء من بين طيات ملابسهم هددوا بها الأصدقاء الثلاثة.

وأوضحت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش القطاع، والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة، أن "المشاغبين الثلاثة" حصلوا على مبلغ مالي وهاتفي محمول من شخصين بينما رفض الثالث يدعى "ياسر"، 37 سنة، تسليمهم هاتفه وحافظة نقوده ليقفز في مياه النيل، فما كان من الثلاثة إلا أن رشقوه بالحجارة ليلقى مصرعه غرقا.

وتمكن الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، من تحديد المتهمين المتورطين في الواقعة، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.