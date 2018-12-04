حقيقة توزيع الخبز بالرقم الوطني، وسخرية مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي بسخرية لاذعة، ما نُقل عن صحيفة محلية سودانية، بإعتزام الخرطوم لتوزيع الخبز للمواطنين بالرقم الوطني، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وصاحب ذلك بمواقع التواصل صورة لشخص وهو خارج من أحد الأفران، يحمل خبزاً في يده، ورافعاً بيده الأخرى بطاقتة القومية، في إشارة لحصوله على خبز برقمه الوطني، مُلمحاً لتأكيد ما جاء بالصحيفة.

وكانت “صحيفة الأخبار ” السودانية قد خرجت بعنوان رئيسي يعتلي صفحتها الأولى يوم الأحد 2 ديسمبر ” قالت فيه : ” الخرطوم تعتزم توزيع الخبز بواسطة الرقم الوطني”، في حين أن مضمون الخبر لايشير بصدور قرار بهذا الخصوص، أو ” إعتزام الخرطوم بالقيام بهذه الخطوة فعلاً.

وإنما مجرد “مقترح” يراه “البعض”، دون إشارة لجهة رسمية، أو توضيح من هم “البعض” الذين يرون ذلك.

ونقلت “الصحيفة” حديثاً منسوباً إلى المدير العام لوزارة المالية بوزارة المالية بالخرطوم الدكتور “عادل عبدالعزيز” قائلاً:

” يرى البعض أن تعدل وزارة المالية عن هذا الدعم غير المقيد للخبز، والاتجاه لدعم الذرة وإنتاج الخبز المخلوط ذرة زائد القمح، فدعم الذرة يكون بالجنيه السوداني، وبالتالي يكون مبلغا ثابتا غير متغير، وهو في نهاية الأمر يذهب لمزارع سوداني، كما يرى البعض أن يتم توزيع هذا الخبز ببطاقة مستندة للرقم الوطني بحصة محددة لكل أسرة لكي يذهب الدعم للسودانيين”.

الأمر الذي تلقفته مواقع التواصل الإجتماعي، لتنسج حوله العديد من الطرائف والنكات الساخرة، آخرها إذا كان الخبز بالرقم الوطني، فهل ستكون “الباسطة” بالقسيمة.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)