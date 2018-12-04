كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة بولاية أركنساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي اليوم طفل مصرعه وجرح 45 شخصًا آخرون إثر انقلاب حافلة تقل إحدى الفرق الرياضية على طريق سريع بولاية أركنساس الأمريكية. وذكرت شبكة (ايه بى سي نيوز) الاخبارية الأمريكية أن سائقة الحافلة، التي نجت من الحادث، أبلغت الشرطة المحلية أنها فقدت السيطرة عليها أثناء مرورها بأحد المنحنيات الواقعة على الطريق السريع القريب من مدينة بنتون. وأضافت الشبكة أن الحافلة كانت تقل أعضاء فريق شبابي لكرة القدم وأن بعض المصابين حوصروا داخل الحافلة بعد أن انقلبت عدة مرات.

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