كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: ماكرون يؤجل زيارة إلى صربيا بسبب الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الصربي أن نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجل زيارة مقررة لصربيا بسبب الاحتجاجات واسعة النطاق في فرنسا، اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، ضد زيادة الضرائب.
وقال ألكسندر فوتشيتش لقناة "آر تي إس" التليفزيونية، إن ماكرون طلب تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أسابيع "بسبب الوضع في فرنسا".
ولم يرد قصر الإليزيه على طلب للتعقيب على النبأ.
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