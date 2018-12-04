كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة: 12ضحية لإنفلونزا الخنازير وتحذير من ارتفاع الحصيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف المركز، "طرأت زيادة على أعداد المترددين على المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي تشتكي من أعراض فيروس الأنفلونزا، والتي اعتبرتها وزارة الصحة أمراً طبيعياً خاصة، أن الفيروس يتنشر في فصل الشتاء، إلا أن ظهور أعراض المرض قبل حلول الشتاء أثار قلق السكان، وزاد المخاوف حدةً خاصة في ظل ضعف الإمكانيات الصحية في قطاع غزة".
وحذر من خطورة انتشار الفيروس في غزة الذي ينتقل بسرعة في الأماكن المزدحمة، خاصةً في قطاع غزة الذي يُعد من أكثر المناطق كثافةً سكانية على مستوى العالم.
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