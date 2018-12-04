كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة: 12ضحية لإنفلونزا الخنازير وتحذير من ارتفاع الحصيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الوفيات في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير، ارتفع إلى 12، داعياً إلى توفير الأدوية اللازمة لتجنيب الفلسطينيين انهيار القطاع الصحي، وانتشار الفيروس بسبب الكثافة السكانية في القطاع.

وقال المركز، إن "12 مواطناً فلسطينياً توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، وأن المركز يطالب الجهات المشرفة على الخدمات الصحية بزيادة درجات التنسيق، وسرعة تنفيذ برامج وقائية، وتوفير أعداد كافية من اللقاحات والأدوية المضادة لتقليص المضاعفات الحادة والوفيات في صفوف السكان".

وأضاف المركز، "طرأت زيادة على أعداد المترددين على المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي تشتكي من أعراض فيروس الأنفلونزا، والتي اعتبرتها وزارة الصحة أمراً طبيعياً خاصة، أن الفيروس يتنشر في فصل الشتاء، إلا أن ظهور أعراض المرض قبل حلول الشتاء أثار قلق السكان، وزاد المخاوف حدةً خاصة في ظل ضعف الإمكانيات الصحية في قطاع غزة".