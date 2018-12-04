ترامب يهنيء رئيس المكسيك الجديد ويتطلع للعمل معه

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هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على توليه منصب رئيس المكسيك الجديد.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن لوبيز حقق نصرا سياسيا هائلا، بفضل دعم شعب المكسيك الكبير له.

وتابع قائلا: "أتوقع أن نعمل سويا بشكل جيد لسنوات عديدة قادمة".

وأدى أندريس مانويل لوبيز أوبرادوراليمين الدستورية السبت، بعدما منحه أكثر من 30 مليون مكسيكي أصواتهم، في انتصار كاسح حققه بالانتخابات الرئاسية المكسيكية في 1 يوليو.

وفي اليوم الذي أدى فيه اليمين، وقع لوبيز أوبرادور اتفاقا مع السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، للعمل على خطة لوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان.

ويذكر أن قضية المهاجرين في أمريكا الوسطى تزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالما اشتكى من أن المكسيك لم تفعل ما يكفي من إجراءات وتدابير لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي الولايات المتحدة.