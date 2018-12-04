بعد العرض الإسباني للمغرب.. وزير الرياضة الجزائري: قادرين على تنظيم كأس العالم بمفردنا -فيديو

اعتبر وزير الشباب والرياضة الجزائري محمد حطاب أن بلاده قادرة على احتضان كأس العالم لكرة القدم بمفردها “دون الحاجة إلى الإشتراك مع أي أحد”، حسب تعبيره.

وردا على إمكانية تقديم ملف مشترك لإحتضان نهائيات كأس العالم بشكل مشترك بين المغرب الجزائر وتونس، قال الوزير الجزائري إن بلاده تمتلك الإمكانيات الذاتية لتنظيم المونديال وإنها “لن تتسول” أحد للمساعدة في ذلك.

وكان المغرب قد عبر عن رغبته في تقديم ملف مشترك مع البلدين المغاربيين، قبل أن تدخل إسبانيا على الخط عارضة على المغرب تنظيما مشتركا للتظاهرة العالمية الأبرز.

وعرض رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، خلال زيارة قادته قبل أيام إلى المغرب ، إمكانية تقديم ملف مشترك بين البلدين مع البرتغال لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم نسخة 2030.

من جهة أخرى، قال وزير الرياضة الجزائري إن تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية، لا يعتبر من بين أولويات بلاده.

ونفى المسؤول الجزائري أن يكون سبب عدم تقديم الجزائر ملفا لاحتضان النهائيات، عائدا إلى عدم توفرها على البنيات التحتية، مؤكدا أن ذلك يعود “لاعتبارات أخرى”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر قبل أيام سحب شرف التنظيم من الكاميرون، لعدم توفرها على البنيات التحتية اللازمة، ويعتبر المغرب وجنوب إفريقيا أبرز المرشحين لاحتضان المنافسة الكروية الأهم في القارة الإفريقية.