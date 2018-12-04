صحيفة: مديرة “CIA” ستبلغ مجلس الشيوخ الأمريكي بمعلومات الوكالة حول مقتل خاشقجي

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، ستطلع زعماء مجلس الشيوخ للكونغرس على معلومات “CIA” حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر “مطلعة على الأمر” أن هاسبل ستطلع زعماء مجلس الشيوخ على المعطيات المتوفرة لدى الوكالة حول مقتل خاشقجي صباح الثلاثاء.