بعدما استقبله الملك.. أخنوش يطلب دراسة بمليارين

بعدما استقبله الملك محمد السادس أخيرا بقصر مراكش، وكلّفه بإعداد استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية؛ أصدر وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، طلب عروض موجها إلى مكاتب الدراسات، بهدف تحضير الاستراتيجية الجديدة، راصدا لذلك أكثر من ملياري سنتيم.

الدراسة التي كشفتها الزميلة «تيل كيل»، ستستغرق خمسة أشهر، تتخللها ثلاث مراحل؛ الأولى تهم تقييم مخطط المغرب الأخضر، والثانية هي وضع الاستراتيجية الجديدة، والثالثة تتعلق بتفاصيل خريطة طريق من أجل تنزيل هذه الاستراتيجية. فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض مرتقب يوم 11 دجنبر الجاري.