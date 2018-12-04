عراك بالأيادي يفشِل انتخاب تمثيلية الطلبة بمجلس كلية الحقوق بمرتيل

كشف مصدر جامعي، أن انتخابات اختيار ممثلي طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل في مجلس الكلية، والذي انطلق صباح اليوم الإثنين، لقي فشلاً ذريعاً، وجرى تأجيله لوقت لاحق.

وأبرز مصدر موقع “اليوم24″، أن انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس كلية العملوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، شهد عراكاً عنيفاً بين مجموعة من الطلبة، وهو الأمر الذي اضطر معه لإيقاف عملية الانتخاب.

وأوضح أن انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس كلية العملوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، جرى تأجيله إلى حين مناقشة أحداث صباح اليوم الإثنين، مع رئاسة جامعة عبد المالك السعدي.

وأشار في السياق نفسه، إلى أن انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس كلية العملوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، إما أن يعاد خلال اليومين المقبلين، أو سيتم تأجيله إلى شهر فبراير المقبل.