غوتيريش لبن سلمان: يجب إجراء تحقيق شفاف في مقتل خاشقجي

ذكرت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، أشار خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان قح، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن غوتيريش وبن سلمان أجريا محادثات خلال مشاركتهما في أعمال قمة مجموعة “G20” الدولية في بوينس آيرس الأرجنتينية، موضحا أنهما بحثا “القضايا الإقليمية التي تثير قلقا مشتركا لديهما”.

وأضاف حق أن “الأمين العام شدد على ضرورة دعم كل الجهود الرامية لإعادة إطلاق الحوار اليمني في السويد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع وإنهاء الكارثة الإنسانية في تلك البلاد”.

كما أشار غوتيريش، حسب حق، إلى “أهمية التحقيق الشفاف في ملابسات قضية خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه”.

وردا على سؤال صحفي بشأن امتناع غوتيريش عن تشكيل فريق دولي للتحقيق في الجريمة، أجاب حق بالقول: “الخطوة الأولى لإطلاق تحقيق دولي تتمثل في أن نتسلم طلبا رسميا من إحدى الدول الأعضاء، وهو مالم يحدث حتى اللحظة”.