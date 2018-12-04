طلبة الطب يدخلون في إضراب.. ندرس منذ 3 سنوات في غياب بناية للكلية -فيديو

فيديو: يونس ميموني

قرر طلبة الطب بجامعةعبد الملك السعدي بطنجة الدخول في إضراب عن الدراسة رفضا للظروف غير السليمة التي يتابعون في إطارها تكوينهم الجامعي.

وعبر عدد من الطلبة، في تصريحات “لليوم 24″، عن استيائهم من تماطل المسؤولين الجامعيين في نقلهم إلى مبنى الكلية الجديدة رغم الوعود المتكررة التي تلقوها بخصوص ذلك، حيث لازالوا يتابعون دراستهم بقاعات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة.

وأكد المحتجون أنهم قرروا مقاطعة الدروس التطبيقية والنظرية يومي الثلاثاء والخميس المقبلين كخطوة تصعيدية، وذلك بهدف التخلص من الضغط الذي يعانونه بسبب التناوب على القاعات مع الطلبة المهندسين، وتأثير ذلك على عدم انتظام برنامجهم الدراسي.

وقال أحد الطلبة إن دارة الكلية ومنذ أواخر 2016 دأبت على تقديم وعود لهم باقتراب افتتاح مبنى الكلية الجديدة، لكن لم يتحقق أي منها.