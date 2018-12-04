الكرواتي مودريتش يتوج بالكرة الذهبية الأولى في مسيرته

توج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، مساء اليوم الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2018، والتي تقدمها صحيفة “فرانس فوتبول”، في أمسية احتفالية استضافتها عاصمة الأ نوار باريس.

وتمكن عميد المنتخب الكرواتي لكرة القدم، من إزاحة أبرز نجوم السنة، والتتويج بالكرة الذهبية الأولى في مشواره الكروي، مطيحاً بأسماء كروية بارزة من بينها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وزميله السابق بريال مدريد، وليونيل ميسي، نجم برشلونة، وأنطوان غريزمان لاعب الأتلتيكو.

وسبق لمودريتش، التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم، لسنة 2018، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الحفل الذي أقيم شهر شتنبر الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور جياني إنفانتيتو، رئيس الجهاز الكروي الدولي للعبة.