الصين أكثر دولة أصدرت براءات اختراع في 2018

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكنت الصين هذا العام، وللمرة الثامنة على التوالي من البقاء في مرتبة أكثر دولة تُصدر معظم طلبات براءات الاختراع الدولية، في ظل تصاعد هائل في قوتها الاقتصادية.

وجاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، ويُظهر بقائها في هذه المرتبة، ثقل البلاد فيما يتعلق بالملكية الفكرية وسط اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن القوة الآسيوية المتنامية تسرق هذه البراءات.

وأوضحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن المبتكرين في جميع أنحاء العالم سجلوا رقما قياسيا قدره 3.17 مليون براءة اختراع العام الماضي، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 6 في المائة.

واستوعب مكتب الملكية الفكرية الصيني رقما قياسيا قدره 1.38 مليون طلب براءة اختراع عام 2017.

وجاءت الولايات المتحدة، التي تصدرت الترتيب حتى عام 2011، في المركز الثاني بحوالي 607 آلاف طلب براءة اختراع.

وحلت اليابان في المرتبة الثالثة بحوالي 318 ألف طلب، فيما أكملت كوريا الجنوبية والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع المراكز الخمسة الأولى.

وبشكل عام، تلقت آسيا ما يقرب من ثلثي كافة طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، بزيادة عن أقل من نصف الطلبات المقدمة قبل عقد من الزمان.

