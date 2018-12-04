رسميا: الكرواتي مودريتش يتوج بالكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نال النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، وبشكل رسمي جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مساء الإثنين.
وتفوَّق مورديتش، على كلٍ من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وأنطوان غريزمان، جناح أتلتيكو مدريد.
وجاء الإعلان عن فوز مودريتش بالجائزة، في الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الإثنين، في قاعة غراند بلاسيس في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمه اللاعب الفرنسي السابق ديفيد جينولا.
وكان مورديتش، الذي قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا، ومنتخب كرواتيا لوصافة المونديال، قد أحرز جائزة أفضل لاعب بأوروبا هذا العام، وكذلك جائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل لاعب بالعالم.
وجمع مودريتش بذلك بين الجوائز الثلاث، ليكسر احتكار كل من كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي على الجوائز الفردية في السنوات العشر الأخيرة.
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