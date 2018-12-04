انت الان تتابع الحياة مغامرة.. وظائف تناسب برج القوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ولأن القوس محبا للتطلع والمعرفة، فإنه مثقف جدا، وأن يكون أستاذ جامعي مهنة مناسبة له تماما، حيث يستطيع مشاركة الآخرين شغفه، والمعلومات وتحدث حوارات ونقاشات.

محب للسفر، مغامر، ودائما متفائل، كل هذه الصفات موجودة في القوس، وبالطبع يتميز بالحماسة والمرونة، وقابل للتكيف، وهذا يجعله قائدًا رائعًا خاصة أنه يتمتع بالخيال والأحلام التي لا تنتهي، وفي تقرير سابق أوضحنا أن امرأة القوس تحتاج إلى بعض الأشياء داخل مكان العمل لتستقر براحة كبيرة، ولا تترك مكانها وتتعامل بشخصيتها، ولأن القوس مفعم بالحيوية، فهناك بعض المهن التي تليق به كثيرا وتناسب شخصيته تماما، وإذا كنت برج القوس اعرف الوظائف التي تناسبك حسبما ذكرها موقع Free Horoscopes.

1- أستاذ جامعي ولأن القوس محبا للتطلع والمعرفة، فإنه مثقف جدا، وأن يكون أستاذ جامعي مهنة مناسبة له تماما، حيث يستطيع مشاركة الآخرين شغفه، والمعلومات وتحدث حوارات ونقاشات، إنه سيشعر بالرضا من خلال عرض أفكاره ومواجهة تحديات جديدة.. اعرف ما تحتاجه أنثى القوس داخل عملها من هنا. 2- مترجم القوس محب للسفر،

1- أستاذ جامعي

ولأن القوس محبا للتطلع والمعرفة، فإنه مثقف جدا، وأن يكون أستاذ جامعي مهنة مناسبة له تماما، حيث يستطيع مشاركة الآخرين شغفه، والمعلومات وتحدث حوارات ونقاشات، إنه سيشعر بالرضا من خلال عرض أفكاره ومواجهة تحديات جديدة.. اعرف ما تحتاجه أنثى القوس داخل عملها من هنا.2- مترجم

القوس محب للسفر، وفي الغالب زار الكثير من البلدان وتعرف على الثقافات واتقن لغات مختلفة، وهذا الأمر يساعده في العمل مترجم، حيث سيكون لديه مهارات تواصل وقدرة على التعبير، لذا إذا بالفعل سافرت ولديك لغات مارس مهنة الترجمة.. لو حبيبتك برج القوس.. يهمك أن تعرف صفاتها للتعامل معها.



3- المدرب

سواء كنت مدربًا للحياة أو مدربًا للياقة البدنية، فيمكنك تبادل الأفكار وتحفيز الآخرين من خلال الحماس والتفاؤل الموجود داخلك، فهذه المهنة تساعدك على كشف حقيقة الآخرين، والمهن الأخرى التي تندرج ضمن هذا المجال تشمل: المدير التنفيذي، المهندس المعماري الثقافي، المستشار، المعالج.. لو صديقك برج القوس.. اعرف الأسرار الخفية في شخصيته من هنا.



4- مندوب مبيعات

من خلال الجمع بين حبك للسفر وحماسك الشخصي، فإن العمل في المبيعات يجعلك مشغولًا ومتحمسًا، لذا ابحث عن هذه الوظيفة في شركة لها قيمتها الأساسية ذات صدى خاص بها، سواء كانت بيئية أو إنسانية، فالشغف الذي تجلبه يساعدك وستشاهد الشركة النجاح.. اقرأ أيضا: أسرار التعامل مع برج القوس.. لديه الحاسة السادسة.5- رئيس تنفيذي

ولأن برج القوس محبا للعمل الحر، فإنه يصلح تماما في المناصب الكبيرة داخل أي شركة أو مشروع مهم، على سبيل المثال منصب الرئيس التنفيذي الذي يسمح لك بالمشاركة في عدد لا يحصى من المهام، مما يجعلك مهتمًا بالمهمة والتأكد من نجاح عملك.. إذا كان شريكك برج العقرب.. اعرفي طرق التعامل مع غضبه.6- مدير فندق

نظرًا لحبك في السفر، فأنت تعرف ما يشبه الشعور بالراحة والترحيب في مكان أجنبي، وهذه المعرفة تترجم بسهولة إلى العمل كمدير فندق حيث يمكنك التفاعل مع الضيوف لمساعدتهم في التنقل في بلدك.. يهمك أن تعرف الأمور الخفية الموجودة في شخصية برج العقرب.7- كاتب

أنت تستطيع كتابة حكايات رائعة تشاركها مع الآخرين سواء داخل كتاب أو في مدونة على الإنترنت أو العمل بإحدى المواقع الصحفية، الإبداع لديك يساعدك على كتابة أفضل سلسلة في العالم، لذا خذ خطوة البداية، وتمهل في خطواتك وبعدها ستجد أنك انتهيت من تأليف كتاب.. اقرأ أيضا: أيها العقرب الغامض.. هذه الوظائف تناسبك.8- تاجر تحف

إن البحث عن تاريخ قطعة أثاث أو قطعة زخرفية لن يؤدي فقط إلى إرضاء فضولك أيها القوس، بل أنك تستخدم هذا الفضول في جنى المال، بالطبع هذه المهنة ليست سهلة نتيجة التعامل مع الدول الأخرى وبعض الجهات المختصة، لكنك في النهاية تنجح فيها. ولأن القوس محبا للتطلع والمعرفة، فإنه مثقف جدا، وأن يكون أستاذ جامعي مهنة مناسبة له تماما، حيث يستطيع مشاركة الآخرين شغفه، والمعلومات وتحدث حوارات ونقاشات، إنه سيشعر بالرضا من خلال عرض أفكاره ومواجهة تحديات جديدة.. اعرف ما تحتاجه أنثى القوس داخل عملها من هنا.القوس محب للسفر، وفي الغالب زار الكثير من البلدان وتعرف على الثقافات واتقن لغات مختلفة، وهذا الأمر يساعده في العمل مترجم، حيث سيكون لديه مهارات تواصل وقدرة على التعبير، لذا إذا بالفعل سافرت ولديك لغات مارس مهنة الترجمة.. لو حبيبتك برج القوس.. يهمك أن تعرف صفاتها للتعامل معها.سواء كنت مدربًا للحياة أو مدربًا للياقة البدنية، فيمكنك تبادل الأفكار وتحفيز الآخرين من خلال الحماس والتفاؤل الموجود داخلك، فهذه المهنة تساعدك على كشف حقيقة الآخرين، والمهن الأخرى التي تندرج ضمن هذا المجال تشمل: المدير التنفيذي، المهندس المعماري الثقافي، المستشار، المعالج.. لو صديقك برج القوس.. اعرف الأسرار الخفية في شخصيته من هنا.من خلال الجمع بين حبك للسفر وحماسك الشخصي، فإن العمل في المبيعات يجعلك مشغولًا ومتحمسًا، لذا ابحث عن هذه الوظيفة في شركة لها قيمتها الأساسية ذات صدى خاص بها، سواء كانت بيئية أو إنسانية، فالشغف الذي تجلبه يساعدك وستشاهد الشركة النجاح.. اقرأ أيضا: أسرار التعامل مع برج القوس.. لديه الحاسة السادسة.ولأن برج القوس محبا للعمل الحر، فإنه يصلح تماما في المناصب الكبيرة داخل أي شركة أو مشروع مهم، على سبيل المثال منصب الرئيس التنفيذي الذي يسمح لك بالمشاركة في عدد لا يحصى من المهام، مما يجعلك مهتمًا بالمهمة والتأكد من نجاح عملك.. إذا كان شريكك برج العقرب.. اعرفي طرق التعامل مع غضبه.نظرًا لحبك في السفر، فأنت تعرف ما يشبه الشعور بالراحة والترحيب في مكان أجنبي، وهذه المعرفة تترجم بسهولة إلى العمل كمدير فندق حيث يمكنك التفاعل مع الضيوف لمساعدتهم في التنقل في بلدك.. يهمك أن تعرف الأمور الخفية الموجودة في شخصية برج العقرب.أنت تستطيع كتابة حكايات رائعة تشاركها مع الآخرين سواء داخل كتاب أو في مدونة على الإنترنت أو العمل بإحدى المواقع الصحفية، الإبداع لديك يساعدك على كتابة أفضل سلسلة في العالم، لذا خذ خطوة البداية، وتمهل في خطواتك وبعدها ستجد أنك انتهيت من تأليف كتاب.. اقرأ أيضا: أيها العقرب الغامض.. هذه الوظائف تناسبك.إن البحث عن تاريخ قطعة أثاث أو قطعة زخرفية لن يؤدي فقط إلى إرضاء فضولك أيها القوس، بل أنك تستخدم هذا الفضول في جنى المال، بالطبع هذه المهنة ليست سهلة نتيجة التعامل مع الدول الأخرى وبعض الجهات المختصة، لكنك في النهاية تنجح فيها. إذا كنت تنتمي لبرج القوس، فهذه الوظائف تناسب شخصيتك تماما وتشعرك بالحرية، وتجعلك تستمر فيها لفترات طويلة، لذا لا تفرض نفسك داخل اماكن تغير من ذاتك، بل اجعل روحك تقودك إلى ما تحبه.



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