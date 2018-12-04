بالفيديو.. خالد بن سلمان ينشر أخطر فيديو قديم لحسن نصر الله يؤكد الولاء لإيران

الخليج 365 - واشنطن
نشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الامريكية الأمير خالد بن سلمان مقطع فيديو خطير يظهر الأمين العام لحزب الله الإرهابي التابع لإيران حسن نصر الله يتوعد باتباعه الولي الفقيه.
وأضاف "هل يقبل العرب ان يركعوا للولي الفقيه ويكون الولاء له بدلا من الولاء للوطن والعروبة؟".
نشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الامريكية الأمير خالد بن سلمان مقطع فيديو خطير يظهر الأمين العام لحزب الله الإرهابي التابع لإيران حسن نصر الله يتوعد باتباعه الولي الفقيه.
وقال خالد بن سلمان بالتغريدة التي رصدها إن مشروع هؤلاء، وبحسب وصفهم أنفسهم، هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني، فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونو أداة في مشروع تدميري تخريبي هدفه تمزيق امتنا واخضاع كل من يقف ضده؟
وأضاف "هل يقبل العرب ان يركعوا للولي الفقيه ويكون الولاء له بدلا من الولاء للوطن والعروبة؟".
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