شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "نقل البرلمان": الوزير يتابع عمليات تطوير النقل النهرى ومحاسبة المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الخشن، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ملف الأتوبيس النهرى يشهد تدهور كبير خلال الفترة الحالية، موضحا أن اللجنة تبحث سبل تطوير هذا الملف، وتعظيم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن قرار وزير النقل بإقالة الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى، يؤكد أن الوزير يتابع لحظة بلحظة عمليات التطوير فى هذا الملف، ومحاسبة المقصرين.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن النقل فى النيل أخطر من النقل بالطرق، ومعدلات الحوادث بها كثيرة، بالتالى لابد من سرعة إعداد وتطوير مشروع الأتوبيس النهرى الذى سيكون له انعكاسات كبيرة على ملف النقل النهرى خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أصدر قرارا بإقالة الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى وانهاء انتدابه لوزارة النقل وإعادته لوزارة الرى.