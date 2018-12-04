وول ستريت: مديرة CIA ستقدم معلومات حول خاشقجي إلى الكونغرس الثلاثاء

ذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية أن "مديرة وكالة الإتسخبارات المركزية CIA جينا هاسبل ستقدم إحاطة للكونغرس الأميركي بشأن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ صباح الثلاثاء". ولفتت الصحيفة إلى أن "إحاطة هاسبل تأتي بعد انتقادات لإدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على خلفية منع هاسبل من المشارة في جلسة مساءلة للكونغرس حول العلاقة مع ​السعودية​ شارك فيها وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ ووزير الدفاع ​جيمس ماتيس​".

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