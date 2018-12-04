نيابة أكتوبر تجري تحقيقات موسعة في مقتل شاب على يد سائقي توك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجرت نيابة أكتوبر أول، تحقيقات موسعة في مقتل شاب على يد شقيقين -سائقي توك توك- بعد تشاجرهما مع عم المجني عليه، حول أولوية المرور، وتدخل الضحية للفض بينهم إلا أنهما تعديا عليه بالضرب وصدماه بالتوك توك ما أدى لوفاته.

أشارت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أنه أثناء استقلال المجني عليه "إسلام.م" في العشرينات من عمره سيارة برفقة عمه "عصام.م" صاحب شركة أدوية، ويسيران بالحي الثاني، اعترض طريق السيارة توك توك بداخله شخصين، وأثناء معاتبة عم المجني عليه لقائد التوك توك نشبت مشادة كلامية بينهما، وتعدى عليه السائق بالألفاظ.

أضافت التحقيقات أن الشاب المجني عليه نزل من السيارة لمعاتبة السائق وطلب منه الانصراف؛ إلا أن الأمر تطور عندما عاود سب عمه، واشتبك معه بالأيدي، ثم حاول السائق الهرب وأثناء محاولة المجني عليه منعه متمسكًا بالتوك توك، فر المتهم هاربًا ما أدى لسحل الشاب على الأرض فزاد المتهم من سرعته ثم توقف فجأة بمحازاة إحدى السيارات المركونة؛ فحاصر جسد المجني عليه بينه وبين السيارة الأخرى متسببًا في إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

تبين من التحقيقات أن عم الشاب استعان بالعاملين بشركة الأدوية الذين أسرعوا بحمل جسده بعد هرب المتهمين، ونقلوه إلى المستشفى في حالة سيئة، وتبين من الكشف الطبي إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، ونزيف في الرئة وكسر بالحوض، ومكث داخل المستشفى قرابة الـ 17 يومًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأخطرت مستشفى الوادي، الجهات الأمنية بوفاة المصاب متأثرًا بإصاباته، وأفادت التحقيقات أنه فور دخول الشاب إلى المستشفى تحرر محضر بالواقعة وألقت قوات مباحث قسم أول أكتوبر القبض على المتهمين، وتبين أنهما شقيقان.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الشروع في القتل، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات وبعد مصرع المجني عليه تم تعديل التهمة بالتحقيقات إلى القتل العمد، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل وتحديد أسباب الوفاة؛ كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث، واستمعت لأقوال أسرة المجني عليه، وعدد من شهود العيان، بينهم عمه والذين أكدوا ما ورد بالتحريات.