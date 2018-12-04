ترامب يبعث خطابًا إلى رئيس وزراء باكستان لدفع محادثات السلام في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ)

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، بخطاب إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان لحشد دعم إسلام أباد لعملية السلام في أفغانستان.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى وزير الإعلام الباكستاني فواد تشودري قوله إن ترامب كتب خطابا لخان وطلب فيه تعاون باكستان لجلب طالبان إلى طاولة المحادثات.

ولم يعلق مسؤولون في البيت الأبيض رسميا على الأمر.

وتُبذل جهود حاليا لإحياء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية بدأ المبعوث الأمريكي الخاص المعني بملف المصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل زاد أمس الأحد جولة يزور خلالها ثمانية دول هي باكستان وأفغانستان وروسيا وأوزبكستان وتركمنستان وبلجيكا والامارات وقطر بهدف دفع عملية المصالحة. وتستغرق جولة المبعوث الأمريكي 18 يوما.