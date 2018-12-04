بالصور.. إعدام أكثر من طن أسماك فاسدة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعدمت لجنة من إدارة تموين مركز سيدي سالم في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة والمنتهية الصلاحية، لثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ضبطها لدى إحدى ثلاجات التخزين بمدينة سيدي سالم، وفقًا لقرار النيابة في المحضر رقم 623 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ.

كانت حملة تموينية من إدارة تموين مركز سيدي سالم ضبطت كمية كبيرة من الأسماك الفاسدة لدى إحدى ثلاجات التخزين بنطاق مدينة سيدي سالم، تبين لأعضاء الحملة أن الكمية عبارة عن 84 كرتونة أسماك بوري، زنة الكرتونة الواحدة 10 كيلو، و23 كيلو أسماك ماكريل، بإجمالي وزن طن واحد و200 كيلو جرام، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

شُكلت لجنة إعدام الأسماك الفاسدة من النقيب رضا البستاوي، من قوة مركز شرطة سيدي سالم، وضمّت في عضويتها كل من محمد أبوخوات، ومحمود الجمل، مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين مركز سيدي سالم، تحت إشراف المهندس محسن مخلوف، مدير الإدارة، والمحاسب مرشدي عليوة، رئيس الرقابة التموينية بالإدارة.